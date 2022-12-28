Fenerbahçe Süper Lig 'de 15. hafta maçında Hatayspor'u sahasında 4-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna giren Serdar Dursun 86. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Serdar Dursun'un Ronaldo sevinci ve sonrasında Instagram'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti.









LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Jesus tarafından çok fazla şans verilmeyen 31. yaşındaki oyuncu ilk golünü kaydetti. Süper Lig'de toplam 7 maçta süre alan Serdar ayrıca 6 kez Avrupa'da oynadı. Golcü futbolcunun Avrupa Ligi'nde ise iki golü bulunuyor. Serdar Dursun Milli Takım 'la Uluslar Ligi'nde ise 6 maçta 4 gol atmayı başarmıştı.









"DAHA ÖLMEDİK YEĞEN"

Hatayspor maçına yedek kulübesinde başlayan ve 75. dakikada oyuna giren Serdar Dursun, maçın 86. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti. Dursun maçın ardından yaptığı paylaşımda "Daha ölmedik yeğen" sözlerini kullandı. Serdar Dursun'un bu paylaşıma yapılan beğeniler ise 10 binleri aştı.









SERDAR DURSUN'UN PAYLAŞIMININ ALTINA GELEN YORUMLAR

"Serdar Dursunu öldü diye tabuta koyarsın bir bakmışsın cenaze namazını Serdar Dursun kıldırıyor. Böyledir Serdar Dursun.."

"Ronaldo dan daha iyi siuu yapıyor öz abim"

"Yeniden doğduk ne ölmesi SİÜÜÜÜ"

"Ronaldoyu gençliğinde izleyemeyenler için Allah seni bize gönderdi abim ❤️"

"Real Madrid ile antrenmanlara katılman sana baya yaramış öz abim"

"Gördüğüm en acayip adamsın sen ya sjsjsjsjsdkdkdkd SİUUUUUU KRAL"

"Oyyy oz goatim Ronaldo ancak kramponlarını taşır!!!"

"DURSUNALDO 🔥🔥"

"Serdar dursunun repertuarında ne olduğunu bilen yok 😆"

TWITTER'I SALLADI!

Serdar Dursun'un gol sonrası yaptığı Ronaldo sevinci ve tribünlernden gelen "Siüüü" sesi twitterda gündem oldu. Bir çok Fenerbaçe taraftarı Serdar Dursun ve sevincine övgüler yağdırdı.

İşte bazı twitter paylaşımları...

"Seyircinin Serdar Dursun için çektiği süüü ye bakın aw Ronaldo zirve olabilmek için 20 yılını harcadı şu kadar iştahlı kimseye süü çektiremedi"

"Serdar Dursun’un golüne insanlar gol diyerek değil siüü diyerek sevindi.. anlat bunu nasıl başardın.."

"barnebauda böyle bir sıu sesi çıkmamıştır. bu serdar dursun büyüklüğü midemi bulandırmaya başladı."



