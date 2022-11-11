Gol yollarında oldukça etkili bir sezon geçiren Fenerbahçe 'de yeni isimlerin gölgesinde kalan Serdar Dursun, forma şansını kaybetmişti. Son dönemde çok arka planda kalan Serdar Dursun'un takımdan ayrılması bekleniyor.

Şans bulamıyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 33 Süper Lig maçında 15 gol atan Serdar Dursun, bu sezon ligde 5 maçta forma giyebildi. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmaların sadece 1'inde ilk 11'de şans bulurken toplam 154 dakika sahada kalabildi.

Serdar Dursun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eleme etabında 2 maçta 63 dakika süre alırken UEFA Avrupa Ligi'nin eleme etabında ise 4 maçta 292 dakika sahada kalıp 2 gol kaydetti.

UEFA listesine yazılmadı

Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki rolü Joao Pedro, Joshua King ve Michy Batshuayi'nin takıma adapte olmaları ile daha da düştü. Dursun, eleme etabında Slovacko ve Austria Wien'e gol atmayı başardığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı için belirlenen listede kendine yer bulamadı.

Dinamo Kiev'e transferi gerçekleşmemişti

Transfer döneminin son günlerinde Serdar Dursun'un ismi Süper Lig'den Adana Demirspor ile anılsa da öncesinde Dinamo Kiev ihtimali gündeme gelmişti. Ukrayna ekibinin Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediği ve tecrübeli oyuncunun da ilk etapta teklife olumlu baktığı aktarılmıştı. Fakat sonrasında Serdar Dursun'un transfer olmaktan vazgeçtiği belirtilmişti.

Uluslar Ligi'nde öne çıktı

Serdar Dursun, Fenerbahçe'deki rolünü kaybetse de A Milli Takım 'ın önemli isimlerinden biri konumunda. UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maça çıkan Dursun; 4 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Schalke devrede

Bundesliga 2'de Darmstadt ile gol krallığı yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun için Alman ekipleri takibi sürdürüyor. Sezon başında ismi Augsburg ve Union Berlin ile de anılan tecrübeli oyuncu için son dönemde Schalke 04 ihtimali güçlenmiş durumda. Alman ekibinin Serdar Dursun transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor.

Serie A'dan sürpriz talip

İtalya Serie A ekiplerinden Spezia, Ocak ayında hücum hattına bir takviye gerçekleştirmek istiyor. Il Secolo XIX, İtalyan ekibinin Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini aktardı. Fakat Spezia'nın işinin Schalke 04'ün ilgisi nedeniyle kolay olmadığı belirtilmekte.

Schalke daha avantajlı

Spezia, Serdar Dursun'un satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla kadrosuna katmak istiyor. Fakat Schalke'nin direkt olarak Ocak ayında bonservisini almaya istekli halinin Alman ekibini daha avantajlı kıldığı aktarılmakta.