Darmstadt 98 forması altında Almanya Bundesliga 2'ye damga vuran Serdar Dursun'un talipleri artıyor. SPORT1'in haberine göre Beşiktaş 'ın teklifte bulunduğu golcü oyuncu için Süper Lig 'den Çaykur Rizespor , Kayserispor ve Yeni Malatyaspor da devreye girdi.





Bu sezon Bundesliga 2'de 25 gol ile krallığın zirvesinde oturan Serdar Dursun, toplamda ise sezon genelinde 35 maçta 27 gol, 6 asistlik katkı sağlamış durumda.

Serdar Dursun için Türkiye'den ekiplerin yanı sıra İspanya'dan Mallorca ile Almanya'dan Schalke 04 ve Hamburg da devrede. LaLiga ve Premier Lig'de forma giymek isteyeceğini belirten Serdar ile LaLiga'ya dönen Mallorca dışında Bundesliga'dan da Köln ve Union Berlin'in devreye girebileceği aktarılıyor.

Sergen Yalçın'ın tercihi değil iddiası!

SPORT1, Beşiktaş'ın Serdar Dursun'a resmi teklifte bulunduğunu aktarırken bunun yönetim tarafından gerçekleştirilen bir teklif olduğu belirtiliyor. Oyuncunun teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikli planları arasında yer almadığı ve yönetimin de yedek santrfor olarak Serdar Dursun'a teklif yaptığı aktarılıyor.



