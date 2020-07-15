Serdar Dursun transferinde son dakika gelişmesi

Serdar Dursun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt'da bu sezon attığı 19 golle şov yapan golcü futbolcunun ismi bir çok takımla anılıyor. Özellikle Trabzonspor'un tranfser gündemine gelen Serdar Dursun'a Bundesliga'dan iki talip çıktı.

Bundesliga takımlarından Augsburg ve Mainz golcü futbolcunun transferi için harekete geçti. Golcü oyuncu ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon Bundesliga 2'de 16 kez ağları sarsan tecrübeli forvet, Mavi-Beyazlılar'da 34 sene sonra 15 gol barajını geçen ilk oyuncu olmuştu.

Ömer Necati Albayrak