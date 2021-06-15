Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla gol kralı olan Serdar Dursun'u transfer ettiğini duyurdu. Sarı lacivertliler böylece yeni sezonda öncesi ilk transferini yapmış oldu.

Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Dursun, Sarı Lacivertli ekipte şampiyonluklar yaşamak istediğini vurguladı ve imza sonrası şu ifadeleri kullandı:

''Çok mutluyum, heyecanlıyım. Bu büyük taraftarın önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gol kralı olarak geldim ve inşallah gollerimle de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Sezonu iyi bir şekilde tamamlamıştım. Çeşitli teklifler de gelmişti. Sonra Fenerbahçe'nin ismini duyunca eşimle çok heyecanlandık. Çünkü yakında erkek bir çocuğumuz olacak ki onun bereketiyle inşallah Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyoruz.''







