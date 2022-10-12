Serdar Dursun oyuna girince şükür duasına gitti

Fenerbahçeli Serdar Dursun, 3’ü Avrupa Ligi, 3 ‘ü Süper Lig olmak üzere 6 maçtır yaşadığı hasretini noktaladığı Karagümrük karşılaşmasından sonra yeniden umut doldu.

ŞÜKÜR DUASI ETTİ!

Hürriyet'in haberine göre; 88. dakikada oyuna giren milli futbolcu maçın ertesi günü Eyüp Sultan Camii’ine giderek şükür duası etti.

Maç sonunda stat çıkışında rastladığımız golcü futbolcuya devre arası Almanya’ya dönmek istediği iddialarını sorduk, verdiği yanıt, “Henüz böyle şeyleri düşünmek için çok erken. Bakın hoca beni oyuna aldı, o arada bir de gol atabilseydim çok güzel olacaktı, her şey değişecekti” oldu.





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