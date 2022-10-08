Serdar Dursun ocak ayını bekliyor! Beşiktaş ve Galatasaray detayı

Bu sezon Avrupa listesine yazılmayan Fenerbahçe 'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, önceki gece oynanan Avrupa maçı sonrası önemli mesajlar verdi. Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi'nin gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncu, her zaman sahada olmak istediğini belirterek, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray , belki Beşiktaş olabilir'' dedi. Yaz ayında Dinamo Kiev'den teklif aldığını belirten Serdar, "Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim. Lucescu beni bizzat istedi" ifadesini kullandı.

FORMA TEKRAR SERDAR AZİZ'E

Sakatlıktan yeni çıkan ve Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalan Serdar Aziz, AEK Larnaca maçında dinlendirilmişti. Riske atılmayan tecrübeli stoper ligde bu hafta oynanacak olan Karagümrük karşılaşmasında görev alacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu mücadelede üçlü savunmayla sahaya çıkması bekleniyor.

AVRUPA'DAN 10.5 MİLYON EURO

Avrupa Ligi'nde grubunda 3. haftayı 7 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe, kazanacağı para ödülünü 10 milyon Euro'nun üzerine taşıdı. Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon Euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon Euro'yu gelir hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Kanarya, bu performansıyla 2 milyon 904 bin Euro'luk gelir sağladı. Ayrıca market kaleminden de takribi 2,5 milyon Euro daha gelecek. Tüm kalemler toplandığında F.Bahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. (Sabah)