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Serdar Dursun: Mutlak 3 puan gerekliydi

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Serdar, ' Trabzonspor'u yakalamak için mutlak 3 puan gerekliydi' dedi.

29 Kasım 2021, Pazartesi 22:12 Son Güncelleme:
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Serdar Dursun: Mutlak 3 puan gerekliydi

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Serdar Dursun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamaları şöyle;

Zor olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum, rakip sonra golü bulduk. İkinci yarıda golü bulduk, 2-1'i de bulabilirdik. Git geller oldu. Önemli bir maçtı. Trabzonspor 'u yakalamak için mutlak 3 puan gerekliydi. Takım olarak bir an önce silkelenip, kafamızı kaldırıp, devam etmemiz lazım

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