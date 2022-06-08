Serdar Dursun: İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0'lık skorla mağlup eden Milli Takım 'da Serdar Dursun, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 2 gol birden kaydeden Serdar Dursun, maçı şu sözlerle değerlendirdi: "Artık 3 günde 1 maç oynuyoruz. Her maçın önemi var. Ciddi başlayıp oynamamız lazım. Takım olarak maça gayet iyi başladık. Oyunun başından beri topun hakimiyeti bizdeydi ve erkenden skoru aldık. 6-0 kazandık ancak 7-8-9 da olabilirdi. Son pasları daha iyi verseydik... Bir hafta daha var, orada da 2'de 2 yapmak istiyoruz."

"İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum"

Milli Takım'da iyi bir jenerasyon yakaladıklarını da belirten golcü futbolcu, "A Milli Takım'da genç ve çok yetenekli oyuncular var. Kanatların hepsi hızlı ve çalım atan oyuncular. Halil daha çok 10 numara gibi oynayan bir isim, ben ve Enes ise daha gol atan oyuncularız. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah her maç çok gol atarak devam ederiz" dedi.



