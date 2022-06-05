Serdar Dursun: Her maç elimden geleni yapmaya çalışıyorum

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları'nı 4-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı'nda maçta bir gol kaydeden Fenerbahçeli santrfor Serdar Dursun, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan tecrübeli golcü takımdaki herkesin mücadele ettiğini ve gole katkı vermek istediğini söyledi.

İşte Serdar Dursun'un maç sonu değerlendirmesi:

Önemli maç. Gruba iyi başlamak istiyorduk. Grubun favorisiyiz ama böyle maçlar kolay olmuyor. Kilidi açman lazım. Ben de tabii ki her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de nasip oldu, mutluyum.

Önemli oyuncular var. Önemli takımda oynuyorlar. Bu takımda herkes ilk 11'de oynamak istiyor, kadroya girmek istiyor. Her maçta gol katkısı sağlamak istiyor. İnşallah hepimiz golleri buluruz, milli takımı yukarı çıkarırız.