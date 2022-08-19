Serdar Dursun: 'Haklı bir galibiyet'

Fenerbahçe 'nin Austuria Wien'i 2-0 mağlup ettiği maçta ikinci golü atan Serdar Dursun karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

'Haklı bir galibiyet'

"Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların sistemi var. Austria Wien'in gücünü, biliyorduk ama buraya kazanmak için geldik. İyi bir oyun oynadık, 3-4-3 oynadık. Bazı pozisyonlarda daha iyi olabilirdim. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

'Kazanmak için geldik'

"Zor maç olacağını biliyorduk. Avrupa'daki takımların sistemi var. Austria Wien'in gücünü, biliyorduk ama buraya kazanmak için geldik. İyi bir oyun oynadık, 3-4-3 oynadık. Bazı pozisyonlarda daha iyi olabilirdim. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."