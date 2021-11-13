Serdar Dursun: Farklı kazanmamız gereken bir maçtı

A Milli Takım , 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. 69. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan, 81. dakikada Milli Takım'ın 5. golünü atan Serdar Dursun, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Farklı kazanmaları gereken bir maçı istedikleri gibi bitirdiklerini belirten Serdar, şu ifadeleri kullandı:

''Önemli bir maçtı. Farklı kazanmamız gereken bir maçtı. Uzun zamandan beri böyle farklı galibiyet alamamıştık ülke olarak. Önemliydi. Umduğumuz gibi oldu. İnşallah salı günü kazanıp Dünya Kupası yolunda da adımlar atacağız.''







