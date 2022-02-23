Serdar Dursun: Buraya tur atlamak için geldik

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında konuk ettiği Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe , gözünü rövanş maçına çevirdi. Yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Sarı-Lacivertli ekipte Serdar Dursun mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli golcü, yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirerek, maçın öneminin farkında olduklarını belirtti.

Serdar Dursun'un açıklamaları şu şekilde:

"Galibiyet almak ve turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülke puanı için çok önemli bir maç. Hatalarımızdan ders aldık. Yarın inşallah buradan galibiyetle ayrılacağız. Hocamız şans verdiği takdirde savaşıyorum. Katkı sağlamak istiyorum. Fenerbahçe'yi üst sıralara taşımak istiyorum. Ligde bu sezon istediğimiz gibi gitmedi. Ancak böyle maçlar fırsat maçlarıdır. Kendini belki de affettirme maçlarıdır. Burada yemin etmişliğimiz var. Allah'ın izniyle yarın turu geçeceğiz."



