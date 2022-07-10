Serdar Dursun: Bugün gol atmayı çok istiyordum

2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşan Fenerbahçe , mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Maçta takımının 2. golünü kaydeden Serdar Dursun, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekinin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe TV'ye konuşan Serdar Dursun, Hull City galibiyetini değerlendirerek, “Güzel bir hazırlık maçı oldu. Hull City de Championship’te önemli bir takım. Acun ağabey de aldıktan sonra da inşallah önemli oyuncular gelecektir. Birkaç oyuncuyla da birlikte orada bir Türk ekolü ortaya çıktı. Zor bir lig. Acun ağabey için inşallah iyi olur. Bizim için önemli bir rakipti. 5-4-1 tarzı oynadık. Böyle rakiplere karşı oynamak kolay değil. Defansif anlamda iyiler. İlk yarıda topu iyi gezdirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha istekliydik, git geller oldu. Arda’yı da buradan tebrik ederim. Allah sakalık ya da herhangi bir olumsuzluk vermeden, inşallah da üzerinde baskı olmadan gelişir. Böyle oyuncular kıymetli ve önemli oyunculardır. Süper bir gol attı. Çok mutlu oldum. Benim için de bir hayal söz konusuydu. Ben Sakaryalıyım, annem ve babam burada doğdu. Benim için bir hayaldi Sakaryaspor’da oynamak diyelim, bugün stadında oynadım diyelim. Benim için çok büyük keyifti. Bugün gol atmayı çok istiyordum. Allah da nasip etti. İnanılmaz duygular içindeydim. Sanki bir mili maç, bir puan maçı gibiydi. Mutluyuz, iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder.” dedi.

"Sakarya futbol şehri"

Golcü futbolcu, Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma içinse “Sakarya futbol şehri. Son senelerde inanılmaz oyuncular çıktı. Taraftar grubu ‘Tatangalar’ zaten inanılmaz. Bu sene 1. Lig’e çıktılar. İnşallah bir iki sene içinde Süper Lig ’e de gelirler, hak ettikleri yere gelirler ve bizim için de böyle güzel deplasmanlar olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Dinamo Kiev sözleri

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Dinamo Kiev ile oynanacak maçlara dair Serdar Dursun, şöyle konuştu:

“Çok önemli bir maç. Fenerbahçe camiası Şampiyonlar Ligi’ni özledi. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 20 Temmuz’da hem Türkiye hem de Fenerbahçe için çok önemli bir maç var. İnşallah iyi hazırlanıp iyi bir planla Dinamo Kiev’e gideriz. Zor bir rakip, çok iyi oyun kuruyorlar. İçeride ve dışarıda inşallah iyi bir maç çıkarırız ve turu atlarız.”







