Bundesliga 2’de 35 gole katkı yaparak Avrupa’da gol kralı olan ilk Türk futbolcu ünvanını elde eden Serdar Dursun’un; Darmstadt 98’deki sözleşmesi sona ermişti. Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok teklif alan 30 yaşındaki forvetin Beşiktaş ’ın da listesinde olduğu belirtildi.

Attığı spekteküler gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılacak. Union Berlin’in kadrosuna katmak üzere olduğu Serdar Dursun, Beşiktaş’ın kendisini olan ilgisinin ardından görüşmeleri askıya almıştı. Kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakan başarılı oyuncu hakkında da her an flaş bir gelişme yaşanabilir.

Ömer Necati Albayrak







