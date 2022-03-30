Serdar Dursun: Berabere de bitebilirdi

A Milli Takımımız'ın İtalya'ya 3-2 kaybettiği hazırlık maçının ardından Ay-Yıldızlılar'ın ikinci golünü kaydeden Serdar Dursun maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Portekiz maçının etkisinden tam çıkamadıklarını belirten tecrübeli forvet, "Portekiz maçı bizi etkiledi, üzüldük. Bu maça iyi hazırlandık. Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk. Maça iyi başladık, öne geçtik. Rakip bizi geriye doğru zorladı ve topu iyi dolaştırdı. Arka arkaya gollerle 2-1 yaptılar. Hocamız ilk yarıdaki hatalarımızı söyledi. İkinci yarıya tutuk başladık, sonra daha iyi oynadık. 3-2 yaptı ve 3-3 de olabilirdi. 3-3 olsa iyiydi ama üzgünüz" dedi.

Portekiz karşısında penaltı atışından yararlanamayan ve maçın ardından milli takım kariyerini noktalayan Burak Yılmaz hakkında da konuşan Serdar Dursun, "Burak Yılmaz, Türkiye'nin en iyi forvetlerinden biri ve çok gol attı. Artık herkes kendini göstermek istiyor. İnşallah hepimiz kendimizi geliştiririz" ifadelerini kullandı.

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