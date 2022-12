Serdar Çevirgen: Geri dönüş yok, hep ileriye gideceğiz

Çukurova Basketbol Kulübü ile 6 yıldır adım adım yukarıya tırmandıklarını ve hem alt yapısıyla hem A Takımıyla hem tesis konusunda atılan büyük adımlarla, Mersin şehrine gurur verecek bir takım kurduklarına inandığını ifade eden Başkan Serdar Çevirgen, "Bunun ilk meyvesini geçen yıl Türkiye Kupası'nda almıştık. Finalde yine Fenerbahçe karşısında kazanmıştık. Aslında hedefimiz, rakibimizi ligdeki final serisinde de devirerek mutlu sona ulaşmaktı ama ilk 5 oyuncularımızdan tam 4 tanesi olmadan biz final serisini oynadık. Çok büyük şanssızlıklar yaşamıştık, olmadı. Ancak bizde geri adım yok. Benim hayat felsefem de bu. Yeni sezona çok iddialı hazırlandık. Aslında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da eksiktik. Bu kez 4 değil, çok önemli iki oyuncumuz yoktu ama sahaya çıkan oyuncularımız mükemmel mücadele etti, asla pes etmedi. Biz de kendilerine güvendiğimizi, eksiklere rağmen onlardan kupa beklediğimizi söylemiştik. Gerekeni yaptılar, bize büyük gurur yaşattılar. Fenerbahçe de çok iyi bir takım, saygı duyduğumuz bir ekip ama bence biz daha çok istedik ve kazandık. Bundan sonra da yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olma hedefiyle çalışacağız. Mersin halkı da Türk Basketbolu da Çukurova Basket ile çok büyük başarılar yaşayacak. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi.

Bu yoldan dönüş yok

Sezon ortasında yaşanan antrenör değişikliğine de değinen Başkan Serdar Çevirgen, "Sezona Emre Vatansever ile başladık. Aslında kendisi de çok iyi bir antrenör ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu takımın kurulmasında onun da payı var. Bundan sonrası için de başarı diliyorum. Ancak bazen olmuyor. Bir türlü istediğimiz randımana ulaşamadı takımımız ve biz de karşılıklı anlaşarak, sevgi ve saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık, Ekrem Memnun'u takımın başına getirdik. Ekrem hoca kadın basketbolunda Euroleague kazanmış tek Türk antrenör ve bizim de en büyük hedefimiz Euroleague şampiyonluğu. Kendisiyle anlaştıktan sonra da takımımızın temposunun yükseldiğini gördük. Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki başarısı için Ekrem Memnun'a da teknik ve idari ekiplerimize de çok teşekkür ediyorum. Başta da söyledim. Biz çok iddialıyız. Her kupada her ligde iddialıyız ve bunun için de her türlü fedakarlığı yaparız. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, geri adım atmayacağız... Bu hedefler için de Ekrem Memnun tercihinden çok memnunuz. Son oynadığımız kupa maçı da kararımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Chelsea Gray bunun için burada

Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Chelsea Gray hakkında da konuşan Çevirgen, "Bütün takım mücadele etti. Tüm oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Hepsi bizim için en değerli oyuncu. Grey'e gelince. Zaten bunun için Mersin'e gelsin istedik. WNBA'de de en değerli oyuncu seçildi, Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı ile şampiyonluk yaşarken final maçının da MVP'si oldu. Dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Kendisini kulübümüze transfer ederken bunları yapacağını biliyorduk. İnanıyorum ki bu performansı sezon sonuna kadar sürecek ve birlikte daha çok kupa kazanacağız" diye konuştu.

Bunun yaptırımı olmalı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan bir gün önce Türkiye'ye dönmeyeceği haberini yollayan Jonquel Jones konusuna da değinen Serdar Çevirgen, "Biz oyuncularımızla kontratlarımızı yaz aylarında yapmıştık ve bu tarihte herhangi bir maç görünmediği için iki oyuncumuzun sözleşmesinde Christmas tatili için izin koydurmuştuk. Daha sonra ekim ayında bu maçın tarihi belli olunca da oyuncularımızda konuşup, maça yetişmelerini istedik, söz aldık. Jones normalde maçtan bir gün önce gelecekti ama ABD'ye giderken tüm eşyalarını toplayıp gitmiş, buna rağmen bize gelmeyeceğini, uçaktan inmesi gereken saatte menajeri aracılığıyla iletti. Bu çok çirkin ve nedenini çözemediğimiz bir hareketti. Bize bir gün önce bile haber verse, yine izinli olarak ülkesine giden Bonner'ı bu maça yetiştirirdik. Yine Bonner'ın yetişmesi için çalıştık ama New York'taki kar fırtınası nedeniyle olmadı. Sonuçta Jones olmadan da diğer oyuncularımız nefis mücadele etti ve kupayı kazandı ama bu yapılan gerçekten büyük ayıp ve ne yazık ki bu konuda doğru dürüst bir yaptırım da bulunmuyor FIBA tarafında. Biz sezon başında bir plan yaptık, kadro kurduk. Jones, sadece bizim değil, Avrupa'nın en çok para kazanan oyuncusuyken, böyle bir harekette bulunması akıl alır gibi değil. Bu konuda hakkımızı sonuna kadar arayacağız” diye konuştu.