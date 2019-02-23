Serdar Azmoun gerçeği ortaya çıktı: Fatih Terim istemiş!

Attığı 2 golle Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nin dışına iten isim olan Serdar Azmoun'u sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği ortaya çıktı. Gomis'i satan ancak FFP yüzünden bonservis ödeyecek bütçesi olmayan Galatasaray, İranlı genç forvet için Rubin Kazan'a kiralama teklifinde bulundu ancak olumsuz yanıt aldı. Rubin Kazan sezon içinde Serdar Azmoun'u 12 milyon euroya Zenit'e sattı.

Yine Fatih Terim'in yazın transferine olumlu rapor verdiği Polonyalı golcü Piatek'i de Genoa 4.5 milyon euroya kaptı ve ara transferde 35 milyon euroya Milan'a yolladı.

Kaynak: Sabah