Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in, “Çalışma kültürümüzde farklılıklar var” diyerek, Eren Derdiyok’la birlikte takımda düşünmediğini açıkladığı savunma oyuncusu Serdar Aziz’e, bu gelişmelerin yaşanmasının ardından Fenerbahçe’nin talip olduğu öğrenildi.

Kadrosuna hem iyi hem de yerli bir stoper katmak için Serdar’ın peşine düşen Kanarya’nın, oyuncunun menaceriyle gerçekleştirdiği ilk temasın son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

Başarılı savunma oyuncusunun, henüz Sarı-Kırmızılılar’la yollarını hangi şekilde ayıracağı henüz kesinlik kazanmadı. Fenerbahçe, Serdar’ın alacaklarına mı karşılık yoksa bonservisiyle mi Galatasaray’la bağlarını koparacağını netleştirmesi sonrası bu transferdeki yol haritasını çizecek.