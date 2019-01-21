Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Fenerbahçe ile adı anılan Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklamalar geldi. Tecrübeli savunmacının menajeri Haluk Canatar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı ve merak edilenleri yanıtladı.

Canatar, "Galatasaray'dan transfer görüşmeleri için izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları:

"Semih Özsoy ile Abdurrahim Albayrak'ı telefonda görüştürdüm. Galatasaray yönetimini kızdıracak hiçbir şey yapmadık."

"Serdar'ın Fenerbahçe'ye transferi mümkün."

"Serdar Aziz geri çağrılırsa Galatasaray'da oynamak ister mi? Bilemem!"

"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Kendisi Ersun Yanal ile görüştü. Bunların hepsi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bonservis konusu konuşulmaya başlanınca yaşandı."

"Bütün kulüplerde alacak konusu vardır ama bu bize yakışmaz. Bugüne kadar alacaklarla ilgili bir gün bile Serdar tarafından hukuksal yola başvurulmamıştır. Serdar, transferi konusunda teknik heyetle de yönetimle de nezaketsiz bir durum yaşamadı."