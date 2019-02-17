Galatasaray'da ilk yarının son haftasında oynanan Sivasspor maçında mide problemlerini öne sürerek oynamak istemeyen ve maçtan 12 saat sonra eşiyle birlikte gittiği tatilden paylaşılan fotoğrafla olay yaratan Serdar Aziz, sonraki dönemde kadro dışı kalmıştı. Transferin son günlerinde Sarı-Kırmızılı kulüple karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini fesheden milli oyuncu, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamıştı.

Bu dönemde özellikle Galatasaray taraftarının yoğun tepkisine kalan Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, uzun süre sessizliklerini korurken, ilk kez bugün Tuğçe Aziz Instagram'dan kendisine edilen bir hakarete cevap verdi.

Tuğçe Aziz'in açıklamaları şu şekilde:

Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz. Ama sizin keyif almak için izlediğiniz futbolu meslek edinmiş kişiler olduğunu ve profesyonel bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini hiçbir zaman anlayamazsınız. Yine de onca kişinin hakaretlerine karşılık şunu söylemek istiyorum. Verilmiş kararların hiçbirinde tatil sebep olarak sunulmamıştır. Zaten öyle bir şey olması imkansızdır. Çünkü yapılan programların hepsi resmi tatil günlerine göre yapılmaktadır. Yani; önceden alınmış kararların yaptığımız tatil ile alakası yoktur. Küfür ve hakaret içerikli mesajlarınız hakkında yasal işlem başlatılacaktır.