Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenilen Serdar Aziz, bir açıklama yaparak geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyordu.

Serdar Aziz'in açıklamaları şöyle;

Değerli spor kamuoyu'na;

Daha önce yapmış olduğum açıklamamda sessizliğimi koruduğum gibi korumaya devam edeceğimi de bildirmiştim. Fakat sessiz kaldıkça üretken zihniyetlerin oluşturduğu asılsız gündemler bu gün Beni tekrar bir açıklama yapmak mecburiyetinde bıraktı. Günlerdir , sözleşmeli olduğum kulübüme alacaklarım için tebligat çekerek hukuksal işlem başlattığım konusunda büyük bir yaygara koparıldı. kulübüme ilk geldiğim günden BUGÜN'e kadar, yani (25 OCAK 2019 ) tarihine kadar kulübümden alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmak bir kenara, bir gün dahi sözlü olarak alacaklarımı talep etmediğimi ifade etmek isterim, bunun aksi ispat edilirse bırakın alacaklarımı tahsil etmeyi , tüm kazandıklarımı da kulübüme iade etmeyi taahüt ederim.

Bu konu ile ilgili net cevabım budur. Ayrıca bu konularda açıklamaları Kulübümün yapması gerekirken , bu açıklamaları şahsen yapmak zorunda kalmaktan ayrıca üzüntü duymaktayım .. Transfer çalışmalarım ile ilgili de gerçekçi bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.. Almanya, Suudi Arabistan ve İspanya 'dan gelen bir takım tekliflerde Ülke ve Kulüp yapılarını değerlendirirken ara dönemden dolayı kısıtlı seçenekler olması sebebi ile tercih ettiğimiz koşullar oluşmamıştır. Menajerim Yurt içinde transferimle ilgili sözleşmeli olduğum Kulübümünden müsade alarak sadece tek bir Kulüp ile görüşmüştür, bu görüşme yapılmadan önce ayrıca iki kulüpte bu müsadeyi karşılıklı olarak teyit etmiştir. Bu Görüşmelerle ilgili tüm detaylar ve bilgiler an ve an Menajerim tarafından Sözleşmeli olduğum kulübüme iletilmiştir. Nihayi olarak kadro dışı kaldığım günden 23-OCAK gününe kadar Kulübüm dahilinde gerek yönetim , gerekse teknik ekipten hiç bir yetkili tarafından aranmamış olmam sebebi ile , akibetim konusunda bilgi sahibi olmak için , Kulüp yönetiminden randevu talep ettim ve şahsen ilk görüşmemizde bu randevu ile gerçekleşti. Bu görüşmeye menajerim ile birlikte katıldık , ve hakkımdaki tasarruf ve düşüncelerinin neler olduğunu sordum.

Başkan yardımcımız , Kulüp avukatımız ve muhasip üyemiz ile birlikte Ben ve menajerim 1 saat kadar toplantı yaptık , toplantı sonu birikmiş alacaklarım üstüne bir bedel alacaklarında ilave edilmesi halinde sözleşmemin karşılıklı sona erdirilmesi yönünde mutabık kaldık ve 24-OCAK günü sabah 11'de Sözleşmemin fesih edilmesi konusunda randevulaştık, 25-OCAK günü sözleşmemin fesihi ile ilgili noter işlemleri için hüviyetimin yanıma alınması yönünde Kulüp idari personeli tarafından arandım ve Kulüp'e gittim 1 saat kadar Kulüp'te işlemler için bekledikten sonra, Kulüp avukatı bana, Yönetim Kurulu toplantısı başlayacağı için imza ve noter işlemleinin yetişemiyeceğini söyleyerek üzgün olduğunu ve işlemlerin Cuma sabahı na sarktığını iletti ve Kulüp'ten ayrıldık. Daha sonra anlaştığımız hususların aksine bir karar alındığını Kulübüm ün internet sitesinden yayınlaması ile öğrenmiş oldum. Nihayi olarak özetlersek, Kulübüm tarafından Kulüp bulmam ve kadro dışı kalmam yönünde alınan karara ve isteğe saygı duydum , kulübüm tarafından fesih konuları ile ilgili isteklere de saygı duydum ve gerekli fedakarlığı yaptım , daha sonra Kulübüm tarafından ayrılmamam yönünde alınan kararada saygı duyuyorum . GALATASARAY KULÜBÜ'nün sözleşmesi devam eden bir oyuncusu olarak, bu gün itibarı ile daha fazla bir kaos ortamına sürüklenerek yıpranmamak adına tüm transfer görüşmelerine son verdiğimi Kulübüm de çalışmalarıma devam ederek , ilerleyen süreçlerde Kulübüm tarafından alınacak olası kararlara sorumluluk bilinci ile saygı duyacağımı ifade etmek isterim.... Saygılarımla.. Serdar Aziz