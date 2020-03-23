Serdar Aziz’den Fenerbahçe'ye müthiş katkı
Fenerbahçe'de golcü isimlerin yanında bir de görünmeyen kahraman Serdar Aziz performansı ile resmen Sarı Lacivertli ekibi son zamanlarında ayakta tutan ender isimlerden biri oldu. Tecrübeli savunmacı, hücumcu kimliği ile de takımına bu sezon yardımcı olmayı başardı.
Fenerbahçe’de bu sezon Muriç, Gustavo, Ozan; performanslarıyla ön plana çıktı. Ancak birçok maçın gizli kahramanı Serdar Aziz oldu.
Başarılı oyuncu, savunmada kritik hamleler yaptı, yanında oynayan arkadaşlarının hatalarını telafi etmeye çalıştı.
Serdar, bunun yanı sıra ligde 4 kez fileleri sarsarak savunmada görev yapmasına rağmen Muriç ve Kruse’den sonra takımının en skorer 3. oyuncusu olmayı da başardı.