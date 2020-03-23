Fenerbahçe’de bu sezon Muriç, Gustavo, Ozan; performanslarıyla ön plana çıktı. Ancak birçok maçın gizli kahramanı Serdar Aziz oldu.

Başarılı oyuncu, savunmada kritik hamleler yaptı, yanında oynayan arkadaşlarının hatalarını telafi etmeye çalıştı.

Serdar, bunun yanı sıra ligde 4 kez fileleri sarsarak savunmada görev yapmasına rağmen Muriç ve Kruse’den sonra takımının en skorer 3. oyuncusu olmayı da başardı.