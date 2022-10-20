Sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıkmaya hazırlanan tecrübeli oyuncu Medipol Başakşehir maçını bekliyor.

Fenerbahçe 'ye 2018-2019 ara transfer döneminde gelen Serdar Aziz, çubuklu forma ile ligin 11. haftasında dalya demeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ligde bir haftayı "bay" geçtiğini de hatırlatırsak, Serdar Aziz cumartesi günü Medipol Başakşehir karşısında 100. maçıyla sahada olacak.

Futbola Bursaspor altyapısında başladı

Futbola Bursaspor'un altyapısında başlayan Aziz, sırasıyla: Merinosspor, Bursaspor, Galatasaray formaları giydi.

Milli stoper, Jorge Jesus'un da şans vermesi halinde cumartesi günü dalya yaparak, sezona devam etmek istiyor.

2025 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek

Hatırlatmakta yarar var: Serdar Aziz 2025 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek.