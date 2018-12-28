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Serdar Aziz'de son dakika! Fesih kararı doğru mu? Transfer olacak mı?

Galatasaray'da Serdar Aziz konusunda birçok iddia ortaya atılırken gerçeklere Fanatik ulaştı.

28 Aralık 2018, Cuma 16:41 Son Güncelleme:
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Serdar Aziz'de son dakika! Fesih kararı doğru mu? Transfer olacak mı?

Transfer dönemi Galatasaray için şimdiden ısınmaya başladı. Sarı Kırmızılılar'ın yapacağı transferler merakla beklenirken, gideceği düşünülen oyuncuların durumu da merak konusu...

Fesih yok!

Belhanda, Feghouli, Rodrigues derken son olarak ise Sivasspor maçı öncesi rahatsızlığını sebep gösteren ve maça çıkmayan Serdar Aziz bu listeye eklenmişti. Bugün çıkan "Kontatı feshediliyor" haberinin ise doğruluğunun olmadığı ancak tecrübeli stoperin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu bilgisi alındı.

İlk hedef İtalya ama...

Serdar Aziz cephesi takımdan ayrılma durumu olması halinde ilk hedef olarak İtalya'yı belirledi ancak Galatasaray'da kalma seçeneği de ciddiyetini koruyor. Bonservissiz bir oyuncu kaybetmek istemeyen Galatasaray'ın ise Serdar Aziz için Bursaspor'a ödediği 4,5 milyon euro civarında bir rakam istediği öğrenildi.


Metin Karabaş

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