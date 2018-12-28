Transfer dönemi Galatasaray için şimdiden ısınmaya başladı. Sarı Kırmızılılar'ın yapacağı transferler merakla beklenirken, gideceği düşünülen oyuncuların durumu da merak konusu...

Fesih yok!

Belhanda, Feghouli, Rodrigues derken son olarak ise Sivasspor maçı öncesi rahatsızlığını sebep gösteren ve maça çıkmayan Serdar Aziz bu listeye eklenmişti. Bugün çıkan "Kontatı feshediliyor" haberinin ise doğruluğunun olmadığı ancak tecrübeli stoperin takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu bilgisi alındı.

İlk hedef İtalya ama...

Serdar Aziz cephesi takımdan ayrılma durumu olması halinde ilk hedef olarak İtalya'yı belirledi ancak Galatasaray'da kalma seçeneği de ciddiyetini koruyor. Bonservissiz bir oyuncu kaybetmek istemeyen Galatasaray'ın ise Serdar Aziz için Bursaspor'a ödediği 4,5 milyon euro civarında bir rakam istediği öğrenildi.





Metin Karabaş

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