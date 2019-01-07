Galatasaray ve Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı futbolcuların kadroda düşünülmemesi büyük bir avantaj olarak değerlendirilirken, iki kulübün de yüksek maliyet nedeniyle oyunculardan kurtulmak istemesi, sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırıyor. Serdar Aziz yıllık 2 milyon euro garanti para alırken, lig ve Avrupa’daki her galibiyete 15, beraberliğe de 5 bin euro prim kazanıyor.

Tolgay da siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.6 milyon euro kazanıyor. Futbolcuların yüksek maaşları Finansal Fair Play kıskacındaki iki kulüp için oldukça yüksek olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim transfer için acele etmiyor.

Serdar Azizi bedelsiz ayrılmak istiyor

Bu iki ismi er ya da geç bonservissiz, takas ya da çok düşük bir miktara transfer edeceğini öngören Fenerbahçe, iki futbolcuyla anlaşma sağlayarak büyük bir kozu eline aldı. Oyuncular artık kulüplerin anlaşmasını bekleyecek. Serdar Aziz’den kendi bonservis sorununu çözmesi istendi. Sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euroluk alacağı bulunan oyuncu, bunun karşılığında kulüpten ayrılmayı ve bedelsiz şekilde Fenerbahçe’ye transfer olmayı planlıyor.

Tolgay için takas teklifi!

Tolgay içinse Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında görüşmeler sürüyor. Takasta Şener ve 1 milyon euro bonservis bedeli öneren sarı-lacivertliler, bekleyişi sürdürecek.

Tolgay'dan Galatasaray'a şok yanıt!

Galatasaray, Beşiktaş’taki durumu belirsiz olan ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Tolgay Arslan için devreye girdi ancak ummadığı bir cevapla karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından Ümit Davala’nın Beşiktaşlı futbolcuyu telefonla arayarak Galatasaray’a davet ettiği belirlendi. Davala’nın, yetenekli futbolcuya, “Beşiktaş’taki durumunu biliyoruz. Seni beğeniyoruz ve uzun yıllar formamızı başarıyla giyeceğini umuyoruz” dediği öğrenildi.

Tolgay’ın ise yanıt olarak, Fenerbahçe ile anlaştığını söylediği, “Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak ben Fenerbahçe ile anlaştım. Kulüpleri bekliyorum” diye yanıt verdiği belirlendi. Böylece Galatasaray, Tolgay Arslan girişiminden sonuç çıkaramadı. Cim-Bom, Tolgay’ı alsaydı, yaşı ilerleyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Selçuk İnan’a ciddi bir alternatif hazırlayacaktı. (Milliyet)







