Serdar Aziz: Taraftar beni bağrına bastı

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Serdar Aziz karşılaşmayı; "İlk kez taraftarımızın karşısında oynadım. Beni bağırlarına bastılar. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attım ve bu golü eşime armağan etmek istiyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün daha iyi oynaması gerekiyor. 10 kişi kalmış rakibe karşı daha iyi oynaması ve o ikinci golü yememesi gerekiyor. Bu sene geç kaldık, umarım gelecek sene daha iyi olacağız" şeklinde değerlendirdi.