Türk milli futbolcu olan Serdar Aziz, 23 Ekim 1990 tarihinde Osmangazi, Bursa'da dünyaya geldi. Stoper olarak maçlarda yer alan Serdar Aziz, Süper Lig takımı olan Fenerbahçe'de 4 numaralı formayı giymektedir. 1,83 boyundaki 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kulübünde defansta görev yapmaktadır.

Serdar Aziz hangi takımlarda oynadı?

Serdar Aziz profesyonel futbolculuk kariyerinde toplam 227 maça çıkmış ve 16 gol, 9 asist kaydetmiştir. Serdar Aziz'in profesyonel futbolculuk hayatında oynadığı kulüpler, attığı gol ve yaptığı asist sayısı aşağıdaki gibidir:

2007-08, Merinosspor (kiralık), 3. Lig, 11 maç, 0 gol, 0 asist

2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, Bursaspor, Süper Lig, Toplam: 137 maç, 7 gol, 6 asist

2016-17, 2017-18, 2018-19, Galatasaray, Süper Lig, Toplam: 42 maç, 3 gol, 2 asist

2018-19, 2019-20, 2020-21, Fenerbahçe, Süper Lig, Toplam: 37 maç, 6 gol, 1 asist

Toplam: 227 maç, 16 gol, 9 asist

Serdar Aziz futbolculuk kariyerinde toplam 75 milli maçta yer almış ve 3 gol 1 asist kaydetmiştir. Serdar Aziz'in kariyeri boyunca katıldığı milli maçlar ve attığı goller aşağıdaki gibidir:

2006, Türkiye U-16, 2 maç, 0 gol, 0 asist

2006-07, Türkiye U-17, 13 maç, 0 gol, 0 asist

2006-07, Türkiye U-18, 7 maç, 0 gol, 0 asist

2007-09, Türkiye U-19, 18 maç, 0 gol, 0 asist

2010, Türkiye U-20, 2 maç, 0 gol, 0 asist

2010, Türkiye U-21, 15 maç, 1 gol, 0 asist

2014, Türkiye A2, 1 maç, 0 gol, 0 asist

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Türkiye A milli, toplam 17 maç, 2 gol, 1 asist

Toplam: 75 maç, 3 gol, 1 asist

Serdar Aziz'in maaşı ne kadar?

Serdar Aziz'in 2020 yılı güncel piyasa değeri ortalama 2 milyon Euro olarak kayda geçmiştir. Serdar Aziz kariyeri boyunca edindiği en yüksek piyasa değerini 5 milyon Euro ile 2016 yılında edinmişti. Fenerbahçe takımı ile 2019 yılında 3,5 yıllık bir sözleşmeye imza atan Aziz'in, bu sözleşmede yıllık alacağı ücret 2 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Serdar Aziz'in kariyeri

Serdar Aziz, Türk kökenli Makedon bir babanın ve Bursalı Türk bir annenin oğlu olarak 1990 yılında Bursa ilinde doğdu. Serdar Aziz'in bir kız ve bir erkek kardeşi vardır. Aziz'in babası daha önceden Bursa'da amatör bir futbolcu idi. Serdar Aziz de 10 yaşındayken amatör olarak futbol oynamaya başladı ve futbol okuluna yazıldı. Bursaspor ile gençlik sözleşmesi imzalayan Aziz, boyu uzun olmadığı için orta sahada görev alıyordu. Daha sonra Aziz'in mevkisi orta sahada yetersiz kaldığı için defans olarak değiştirildi.

Serdar Aziz 2014-1015 sezonunda Şenol Güneş'in Bursaspor teknik direktörlüğünü yaptığı sırada kariyerindeki kalıcı gelişimleri gösterdi ve kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başladı. Bursaspor'da önemli oyuncular arasında yer alan Serdar Aziz, bu dönemde milli takıma da seçilmeye hak kazandı. Şenol Güneş'in 2015-16 sezonunda Beşiktaş'a gitmesinden sonra Bursaspor'a gelen teknik adamların ilk tercihleri arasında olan Aziz, 2016-17 sezonunu Galatasaray ile tamamladı. Aziz, 2018-2019 ara döneminde Fenerbahçe takımına transfer oldu.

Serdar Aziz 2010 yılında Süper Lig'de Bursaspor ile Süper Lig Kupası'nı kazandı. Ayrıca Galatasaray ile 2016 yılında Süper Kupayı ve 2018 yılında Süper Lig Kupası'nı kazandı. Serdar Aziz 2015 yılında Bursaspor'da yer aldığı sırada Yılın Takımı'na stoper olarak katılmaz imkanı buldu.