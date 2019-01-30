Serdar Aziz Lazio'ya gidiyor!
Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz, İtalya yolcusu... Fenerbahçe'ye transferi sarı kırmızılı camiadan gelen tepkiler nedeniyle gerçekleşmeyen deneyimli stopere en ciddi tekliflerin Fulham ve Lazio'dan geldiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği milli futbolcusu Serdar Aziz'e Fulham ve Lazio'dan teklif geldi. Serdar Aziz'in tercihini İngiltere'den değil İtalya'dan yana kullandığı öğrenildi.
Cim Bom, 4-5 milyon euro bonservis bedeliyle, milli futbolcuyu Lazio'ya gönderecek.
Sarı kırmızılı takım, Muslera'yı Ağustos 2011'de 6 milyon 750 bin euro karşılığı Lazio'dan transfer ederken Lorik Cana'yı da İtalyan kulübüne vermişti.
Kaynak: Sözcü