Galatasaray'ın kadroda düşünmediği milli futbolcusu Serdar Aziz'e Fulham ve Lazio'dan teklif geldi. Serdar Aziz'in tercihini İngiltere'den değil İtalya'dan yana kullandığı öğrenildi.

Cim Bom, 4-5 milyon euro bonservis bedeliyle, milli futbolcuyu Lazio'ya gönderecek.

Sarı kırmızılı takım, Muslera'yı Ağustos 2011'de 6 milyon 750 bin euro karşılığı Lazio'dan transfer ederken Lorik Cana'yı da İtalyan kulübüne vermişti.

Kaynak: Sözcü