Serdar Aziz İtalya yolcusu!

Hastalandığı için Sivasspor maçında son anda kadrodan çıkartılan Serdar Aziz’in olaydan kısa bir süre sonra Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşması Fatih Terim’i kızdırdı.

Sarı-Kırmızılı yönetim de yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçti. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar kulübe çağrıldı.

Görüşmelerde Serdar’a kulüp bulması istendi. 2020 yılına kadar G.Saray ile sözleşmesi olan savunmacıyı bazı İtalyan ekipleri istiyor. Beşiktaş’ın da Sarı-Kırmızılı yönetimle bir görüşme yapması bekleniyor.

Kaynak: Akşam