Serdar Aziz için yeni bir teklif

FANATİK, dünkü sayısında Galatasaray’da Fatih Terim’in, “Çalışma kültürümüz farklı” diyerek ikinci sezon planlarına dahil etmediği Serdar Aziz için yönetimin hem 1.6 milyon Euro’luk alacağını bırakması hem de 2.5 milyon Euro bonservis parası getirmesini talep ettiğini yazmıştı.

Tıpkı Tolgay Arslan gibi Fenerbahçe’ye gelmek isteyen Serdar için Sarı-Lacivertliler’in çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, titiz bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda Aslan’a yapılan yeni teklifin, 2.4 milyon Euro olduğu bilgisine ulaşıldı. Kanarya’nın şu an için beklemeye başladığı ve Aslan’dan gelecek yanıta göre hareket edeceği öğrenildi.