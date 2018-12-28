Serdar Aziz için tek yol takas

Milliyet Gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'da Serdar Aziz'in biletinin kesilmesi gündeme bomba gibi düşerken oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile avukatı kulübe çağrıldı, daha önce telefonda söylenen "Serdar kendisine kulüp bulsun" sözü resmiyete döküldü.

Sarı-kırmızılı idareciler Serdar'ın satışından para beklediklerini ya da futbolcuya takasta kullanmayı planladıklarını bildirdiler. Hatta 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Suudi Arabistan'dan kendilerine birkaç teklif geldiğini ve bunu değerlendirebileceklerinin altını çizdi. Ancak tecrübeli futbolcu şu aşamada Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini iletti.

Serdar Aziz için dün yapılan zirvede Avrupa ihtimalinin de zayıf olduğu kanaatine varıldı. Yaz döneminde Inter'in gündemine gelen milli stoperin Avrupa pasaportu nedeniyle transferinin şimdilik mümkün olmadığı görüşü ön plana çıktı. Rusya ihtimalinin de şu aşamada söz konusu olmadığı dile getirilirken, sarı-kırmızılı yetkililerin takas konusunu gündeme taşıdıkları belirlendi.

Buna göre Abdurrahim Albayrak, Tolgay Arslan transferi için Serdar Aziz'i verebileceklerini dile getirdi. Böylece yurt dışından bir takıma transferi söz konusu olmayan Serdar Aziz'in Beşiktaş'ta affedilen Tolgay Arslan'ın durumuna göre değerlendirilmesi fikrinin ağırlık kazandığı belirtildi. Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz senelik 2 milyon euro alıyor.