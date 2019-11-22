Serdar Aziz: Hedefe ulaşacağız!

Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle sezon başında birçok maçı kaçırdı. Milli savunmacı, 8. haftadaki Denizlispor mücadelesiyle birlikte ilk 11’e girdi ve formayı bir daha bırakmadı. Yakaladığı formla takımın vazgeçilmezi olan 29 yaşındaki stoper, iddialı açıklamalar yaptı.

Serdar, “Hazırlık kampında sakatlandığım için uzun süre takımdan ayrı kaldım. Formama kavuştuğum için çok mutluyum. Zanka ile uyum yakalayarak çok iyi bir ikili olduk” dedi. Fikstürle ilgili konuşan başarılı futbolcu, “Önümüzde ilk olarak Malatya maçı var. Rakibimiz iyi bir form yakalamış durumda. Elbette ligde tüm maçlar zorlu ama biz Fenerbahçe olarak her zaman kendi oyunumuzu oynarız” dedi.

Serdar Aziz sözlerini, “Hedefimiz ilk günden itibaren net. Takım olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. Sıkı bir şekilde çalışarak, taraftarımızla omuz omuza vererek sezon sonunda hedefe ulaşacağız” diyerek noktaladı.

Yusuf Dursun

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