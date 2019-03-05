Serdar Aziz: Hanımcılık kazanacak...

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, FB TV'ye röportaj verdi. Serdar Aziz özel yaşamı ile ilgili bilgiler verirken, Çaykur Rizespor maçında attığı gol esnasında yaşadıklarını da aktardı.

Serdar'ın açıklamaları şöyle: "Çaykur Rizespor'a attığım golden sonra eşim Tuğçe tribünde ağladı ve o yüzden de maçtan sonra formayı ona armağan ettim. Hanımcılık kazanacak diyorlar. Fenerbahçe bir daha böyle günler görmez, bir daha böyle günleri görmesi imkansız gibi bir şey."

"Türkiye'de Fenerbahçe kadar kadro derinliği olan bir takım yok. Belki kişisel olarak herkes istediği performansı sergileyemedi ama daha iyi olacağız. Başakşehir'in ligdeki konumuzu bizi ilgilendirmiyor, biz kendi yolumuza bakıyoruz."

"Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar. Fenerbahçe için imkansız diye bir şey yoktur, her maçı kazanabilecek güçteyiz ve o kadroya sahibiz."

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