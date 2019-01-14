Galatasaray ile gönül bağını koparan Serdar Aziz, Fenerbahçe için gün sayıyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası sarı kırmızılıların satış listesine koyduğu futbolcu, bu gelişmenin ardından sarı lacivertliler ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ve yurt dışından da teklifler alan futbolcu, kariyerine Fenerbahçe ile devam etmek istediğini belirtti.

Buna göre Serdar, bonservis sorunu çözüldüğü an 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Futbolcunun alacağı ücret dahi belli oldu. Tecrübeli stoper, Galatasaray'daki ücretinin aynısını alacak. Milli savunmacı, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.

Bu gelişmelere rağmen transferin resmiyet kazanmamasının temeli bonservis sorunu. Galatasaray kadroda düşünmediği oyuncusundan bonservis bedeli elde etmek istiyor. Fenerbahçe ise buna sıcak bakmıyor. Transfer gerçekleşmezse sarı kırmızılılar, oynatmayacağı oyuncunun maaşını ve geçmiş alacaklarını ödemek zorunda kalacak. B nedenle Fenerbahçe yönetimi ve Serdar Aziz, transferin son günü olsa da bu sorunun çözüleceğine inanıyor.

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar transferine rağmen bir başka stoper Serdar'ı transfer etmek istemesinin temel nedenlerinden biri, takımdaki stoper durumu.

Skrtel ve Neustadter'in sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Bu iki futbolcu birçok iyi teklif aldığı için ayrılma ihtimali yüksek. Reyes ise beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu gideceği belirtildi.

Kaynak: Senad Ok / Skorer