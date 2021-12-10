Serdar Aziz: Fenerbahçe çok büyük bir kulüp!

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle mücadele edecek.

Frankfurt maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Her maç bizim için çok önemli. Biz her zaman sahaya kazanmak için çıkarız. Bugün de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii bizim için artık önemli olan lig. Önümüzde çok önemli bir Gaziantep F maçı var. Oraya konsantre olup lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Bu sene şampiyonluk bizim için çok önemli. O yüzden çok sıkı çalışıyoruz.''







