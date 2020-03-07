Serdar Aziz: Çok sinirliyim

Kanarya’nın beraberlik golünü atan Serdar Aziz, “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Gerçekten üzgünüz, kelimelerle bir şeyleri ifade edemiyoruz artık” ifadelerini kullandı. Serdar, iptal edilen golü için de, “Ben sadece gol attığımı gördüm. Onun dışında faul mü, Ozan’ın eline mi çarptı, onu görmedim. Sevinemedik, iptal oldu” yorumunu yaptı.