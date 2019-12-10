Serdar Aziz: Bu sezon bizim

Serdar Aziz, sezonun geride kalanıyla ilgili değerlendirmede bulundu ve iddialı açıklamalar yaptı. Başarılı oyuncu, son iki deplasman olan Yeni Malatya ve Göztepe maçlarında istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Serdar, buna rağmen iki beraberliğin kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmadığını belirtti. 29 yaşındaki stoper, “Kupadaki İstanbulspor ve ligdeki Gençlerbirliği maçlarını kazanarak, oluşan negatif havayı dağıttık. Son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu.

‘Çubuklu’nun değerini biliyoruz’

Başarılı savunmacı, takım içinde çok iyi bir sinerji yakalandığını söyleyerek, “Takımdaşlık üst seviyede. Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı. Fenerbahçe olarak iyi oyunla birlikte sonuca gitme refleksini de kazanmalıyız” yorumunda bulundu. 5 gollü Gençlerbirliği galibiyetiyle önemli bir adım attıklarını belirten Serdar, “Son maç takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve taraftarımıza hissettirmemiz anlamında da önemli bir galibiyetti. Hepimiz Çubuklu formanın değerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Vazgeçmek, yorulmak yok’

Milli savunmacı Sivasspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. Serdar, “Hava şartları, Sivas’ın formu... Her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçe’yiz. Sahaya çıkarak 3 puanı almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımız gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi hep olumluyu çağırsınlar. Onlar inanırsa, biz başarırız. Bu sezon bizim. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok” diyerek sözlerini noktaladı.