Serdar Aziz: Bu havanın bozulmamasını temenni ediyoruz

Süper Lig 'in 11. haftasında Fenerbahçe , sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de 100. maçına çıkan Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





İkinci yarıda sonuca gitmeyi başardıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Öncelikle mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve taraftarları kutluyorum. Müthiş bir atmosfer, inançlı bir takım vardı. İlk yarı bizi bayağı bir zorladılar. İkinci yarı taraftarlarımızla beraber baskıyı artırdık ve netice ortaya çıktı. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

Sarı-Lacivertli formayla 100. maçına çıkması hakkında da konuşan Aziz, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan dolayı her zaman gurur, onur duydum. 100. maçıma çıktım. Sakatlıklara rağmen çok şükür 100 maça ulaştım. Çok mutluyum. İnşallah devamı gelir" dedi.

Takım içindeki olumlu havaya ilişkin görüşleri sorulan Serdar Aziz, "Hocamız ilk geldiği günden bu yana takıma bunu aşıladı. Herkes birbirine saygılı. Bu havanın bozulmamasını temenni ediyoruz. İşler iyi gidiyor şu anda. İyi çalışıyoruz. Rennes maçına hazırlanacağız. Bu havayı bozmadan güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.