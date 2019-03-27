Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, beIN Sports'a verdiği özel röportajda takımın son durumu ve transferinde yaşadığı süreci anlattı.

İşte Serdar Aziz'in açıklamaları:

"Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transferler zor oluyor. Başkanımız her zaman benim arkamda durdu bu süreçte. Yönetim kurulumuz ve hocamız da öyle. Ben de onlar gibi bu transferin arkasında durdum. İki taraf da birbirini isteyince mutlu şeyler ortaya çıkıyor."

"Dışarıda insanların çok fazla tepkisi olduğumu söyleyemem. Dünyanın her yerinde böyle şeyler olabilir. Bunları çok fazla takmamak gerekiyor. Üstesinden gelmek lazım. Geçmişi, her şeyi sildim, yeni bir sayfa açtım."

"Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi takip ediyordum. Birçok teklif almama rağmen menajerime 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedim. Bu sene maalesef böyle bir sezon oldu ama Ersun Hoca'yla takım kendine artık daha çok inanıyor."

"Çok mutluyum. İstendiğim bir yerdeyim, insanlar beni burada çok seviyor. Burada olumlu bir hava var. Bana sağlanan desteği ve inancı fazlasıyla aldım."

'Avrupa Ligi'ne gidebiliriz'

"5. ile aramızda 6 puan var. Böyle bir lig geçiriyoruz. Biz de Fenerbahçe olarak kalan maçları kazanabilecek güçteyiz. Ligi 5. bitirip Avrupa Ligi'ne gidebiliriz. Hedefimiz kalan maçların hepsini kazanmak."

Milli Takım açıklaması

"Milli takımda olmak istiyorum. Şenol Hoca'yla daha önce de çalıştım. Hocamızın kadrosuna saygı duyuyorum. Milli takımı bir taraftar olarak destekliyorum. Davet edildiğim zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın."

"Geldikten sonra gördüm ki, ligin en fazla taraftara sahip olan takımı Fenerbahçe. İstatistikler de bunu gösteriyor. Fenerbahçe Kulübü ve taraftarı farklı bir kültüre sahip."