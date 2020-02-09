Serdar Aziz: Bariz hatalar yapıldı

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli stoperi Serdar Aziz, “İstediğimiz sonucu alamadık. Bu kadar kenetlendiğimiz bir sezonda bariz hataların olması bizi şaşkına çeviriyor. Kurallar bizim maçlarımızdan sonra mı belirleniyor! Taraftarımızdan özür diliyoruz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.