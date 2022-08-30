Dünya şampiyonu Serdar Avcı ve sporcusu WBC Gümüş Kemer sahibi Seren Ay Çetin, D Smart Spor Müdürü Aykut Aydın ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı’nın sorularını yanıtladı.

Serdar Avcı: Seren Ay’ı antrenmandan kovmuştum

İlk başlarda Seren Ay’ı çalıştırmak istememiştim ancak çok istekliydi ve boksu çok seviyordu. Hatta bir kere antrenmandan kovmuştum. Başka bir kadın boksörümüz vardı ve Seren Ay’ı baya hırpalamıştı. Ona rağmen Seren Ay eldivenlerini alıp tekrardan antrenmana gelince işte o zaman tamam dedim.

Benim için boksa tekrardan dönmek çok zordu. İlk antrenmanlara başladıktan sonra çok kararsız kaldım. Seren Ay ve diğer sporcular bana her zaman destek oldular.

Türkiye’de profesyonel boks kulübü yoktu. Sporcular yurt dışına gitmek zorunda kalıyordu. Ekim ayının ilk haftasında artık Türkiye’de kalıp lisansını çıkartabilir.

Boksta sponsor çok önemli. Türkiye’de yeteri kadar olmasa bile Seren Ay’ın şampiyonluğundan sonra çok güzel teşvik edici, destek olan spora gönül vermiş insanlar var.

Ülkemizde profesyonel boks federasyonu olmadığı için insanımız WBC Kemerini tanımıyorlar.

Seren Ay Çetin: Antrenör olarak her zaman Serdar Avcı ile çalışmak istedim

Boksa 14 yaşımda başladım. Çok fazla antrenör vardı ancak ben her zaman Serdar Avcı ile çalışmak istedim.

Çocukluğumda çok hırçındım. Annem her zaman sporcu olmamı istedi. Birçok spor dalını denedim, boksa karar verdim.

Örnek aldığım boksörlerin kazandığı kemerleri almak çok gurur veriyor. Dünya şampiyonluğu kemerini de alacağım.

Nakavt etmek bambaşka bir duygu bu yüzden Mike Tyson favorim.

Okula kemeri kazanıp gidince çok güzel karşılandım. Maç dönemlerinde bana çok destek oluyorlar, birbirimizi idare ediyoruz.

WBC Kemerini Amerika’da kazanmış olsaydım, burada gördüğüm değerin 8 katı fazlasını görürdüm. Çünkü Türkiye’de bu kemeri tanımıyorlar. Yurt dışında kemeri masaya koyduğum zaman yabancılar hemen yanıma geliyor, kemerle ve benimle fotoğraf çekiliyorlar.

Hedefim her zaman WBC oldu. Rakiplerimden hiçbir zaman çekinmedim, ringe çıkmaktan hiçbir zaman korkmadım.