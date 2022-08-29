Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de 2 kez dünya şampiyonu olan Golden Baby lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek tarih yazan Seren Ay Çetin, Türk boksu adına bu ringde gümüş kazanan ilk isim oldu. Kadınlar ve erkekler profesyonel boksta daha önce bu başarıyı yakalayan hiç kimse olmazken, Seren Ay Çetin rakibini nakavt ederek hedefe ulaştı. Seren Ay şimdi altın kemer için rakibini bekliyor.

Profesyonel boksta henüz yenilgisi bulunmayan ve çıktığı 13 maçın tamamını kazanan Serdar Avcı şimdi başka bir hedefe kilitlendi.

Boksta dünyanın en büyük kuruluşu olan World Boxing Council (WBC) Türk şampiyon Boksör Serdar Avcı ile Nijerya asıllı İngiliz boksör Tonny Salam'ı gümüş kemer maçında karşı karşıya getirecek.

Serdar Avcı, WBC International Silver Belt yani uluslararası gümüş kemer unvan maçında Bakü'deki Haydar Aliyev Spor Kompleksi'nde Tonny Salam ile ringe çıkacak. 16 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele 72 ülkede yayınlanacak.

Zorlu maçlar öncesinde iki şampiyon, D Smart Spor Müdürü Aykut Aydın ve DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın sorularını Smart Spor'da yanıtlayacak.

Serdar Avcı ve Seren Ay Çetin'in boks yaşamını konu alacak program 30 Ağustos Salı günü 15.00'te canlı yayınla ekranlara gelecek.