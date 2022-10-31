Darıca Gençlerbirliği yeni Kulüp Başkanı Serdar Acarhoroz, eski başkan Arif Gülen ve Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Işık ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Kendisinin başarıya önem veren bir insan olduğunu aktaran Acarhoroz, takımı Süper Lig’e taşıyana kadar yatırım yapmaya devam edeceğini ve başlangıç olarak 50 milyon lira gibi bir bütçe ayırdığını söyledi.

“Ben yaptığım işte başarılı olmak zorundayım”

Kendilerinin 200 yıllık Bursalı bir aile olduklarını aktaran Serdar Acarhoroz, “ Bursaspor kongre üyesiyim, daha önce Bursaspor başkan adayıydım. En son tekrar aday olacaktım, bazı sebeplerden dolayı vazgeçtim. Ben spor camiasına yakın, sportif başarıya hayran bir insanım. Başarı aşkı yaşayan bir adamım. Darıca Gençlerbirliği’ni de incelemeye aldım. Konum olarak Bursa’ya çok yakın, İstanbul’a çok yakın, Kocaeli’ye yakın. Bulunduğu konum itibarıyla hem işlerimi aksatmadan düzenli bir şekilde devam ettirebileceğim hem de başında olacağımız kulübe ekstra katkıyla devam edebilecek durumda olunca biz Arif başkanla tanıştık, sürecin çok hızlı olması gerektiğini hissettik. Arif bey ile kulübün durumunu çok net ve şeffaf bir şekilde konuştuk. Benim şöyle bir tarzım var; ben yaptığım işte başarılı olmak zorundayım. Bununla ilgili de tabii ki güçlü bir takım, güçlü bir yönetim, güçlü bir ekiple bu işi yapabiliriz. Kimin başkan olduğu benim çok umurumda değil, benim için başarı çok önemli” dedi.

“Bu takımı Süper Lig statüsüne çıkarana kadar çalışacağım”

Bu süreçte kimsenin alacağı 1 lira kalmadan, herkesle helalleşip bu kulübün sıfır borçla sahibi olacaklarını dile getiren Acarhoroz, “Bizim hedeflerimiz çok yüksek. Biz bu ligde kalmak değil, bu takımı Süper Lig’e çıkarana kadar yatırım yapacağım. Tabii ki gençlerimiz bizim için çok önemli. Ama ne kadar güçlü olursak o kadar başarılı oluruz. Spor camiasında şöyle bir şey var, istersen milyar dolar yatır, sportif başarın yoksa başarısızsın. Çünkü burası spor alanı, insanlar neticeye bakıyor. Sen takımı şampiyon yap isterse takımın 60 katrilyon borcu olsun, taraftarı ilgilendirmiyor. Taraftar skor kötü olursa eleştiriyor, skor iyi olursa sırtında taşıyor. O yüzden ben kendi adıma takdir edilmek istiyorum, sırtlarda dolaşmak istiyorum. O yüzden de belki bu güne kadar hiç yapılmadık şeyler yapacağım. Bu takıma Süper Lig kalitesinde harcama yapıp, belki kendimi borçlandırıp, bu takımı Süper Lig statüsüne çıkarana kadar çalışacağım” diye konuştu.

“Takımın yeri, rengi ve adı değişmeyecek”

Kendi çabasıyla kulübü en iyi yerlere getireceğini vurgulayan Acarhoroz, “Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık kulübün her zor anında yanında olmuş, Allah ondan razı olsun. Bu saatten sonra Darıca Gençlerbirliği iyiyse iyiyim, kötüyse kötüyüm. Dün Darıca Gençlerbirliği maçını izlerken inanılmaz heyecanlandım. Ben kendimi bildim bileli Bursaspor taraftarıyım, onların maçında daha hiç bu kadar heyecanlanmadım. Bu sahiplenme duygusudur. Belki çabuk sahiplendim ama Darıca Gençlerbirliği artık benim için olmazsa olmazlarımın içerisinde oldu. Ben üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım. Ben kolları bu iş için sıvadıysam kendi çabamla bu kulübü en iyi yerlere getireceğim. Ama bunu hep beraber başaracağız. Taraftarıyla, oyuncusuyla, başkanıyla hepimiz bir aileyiz. Aile içerisinde kavgalar olur, kırgınlıklar olur. Varsa bir kırgınlık, bunları ortadan kaldırıp Darıca Gençlerbirliği için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Ben çok şeffafımdır. Herkes kapımı çalabilir, eleştirebilir. Kapımız tüm Darıcalılara, Darıca sevdalılarına açıktır. Takımın yeri değişmeyecek, asla o niyetle gelmedim. Buradaki tek dert ekonomiyi geçememişler. Bizim işimiz de finans. Kulübün renkleri ve adı ben başkan olduğum sürece değişmeyecek. Buna söz veriyorum” şeklinde konuştu.

“Altyapıda her anlamda imkanlarımızı zorlayacağız”

1 yıllık transferler yapmayacaklarını kaydeden Acarhoroz, “Hedefimiz 3-4 yıllık transferler. İyi transferler yapılacak. Minimum 50 milyon gibi bir rakamla bu işe başlayacağız. Zaten onun altında bir para bu işleri çözmez. İlk önce teknik direktör ile ilgili bir karar vereceğiz. Şu anda o aşamadayız. ‘Var olan hocamızla nasıl olur, değişsek nasıl olur?’ diye düşünüyoruz. Onun planlanması yapılıyor. 2 ayın sonunda da yeni veya şu anki hocamızın istediği doğrultuda transfer yapacağız. Bizim bu ortaklığımızı sağlayan Ender Alkan hocaydı. Ender bey ile Bursaspor’dan dostluğumuz var. Onunla da görüşmelerimiz oluyor. Doğruyu bulmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben yapacaklarımın yüzde 5’ini söyledim. Birkaç hayalimden bahsedeyim; ben yakın çevrede bir özel Darıca Gençlerbirliği Koleji açmak istiyorum. Fanatik taraftarın çoğu kolejden çıkıyor. En önemlisi alt yapı. Bir futbol kulübünün altyapısı çürükse, temeli çürük demektir. Çürük temel üzerine bina olmaz. Dışarıdan almayla başarılı olunmuyor. Biz altyapıda her anlamda imkanlarımızı zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

İHA