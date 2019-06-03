Prensip olarak teknik adamların işine karışmaması nedeniyle, futbol takımından kendini uzak tutmaya çalışan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı döneminde hem teknik heyetin hem de takımın arkasında duracak. Yeni dönemde iş planlamasını tamamen futbol takımına göre yapacak olan Orman, bu konuda Avcı ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi.

Yönetimden Serdal Adalı ile birlikte futbolla yakından ilgilenecek olan Orman, bu konuda görev dağılımı da yaptı. Altyapıyı yönetimden Doğan Küçükemre’ye veren Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden sorumlu yöneticiliğe ise Melih Aydoğdu’yu getirdi.

Serdal Adalı ile birlikte futbol takımını yakından takip edecek olan Başkan Fikret Orman, futbolla ilgili kritik konuları da kendisi kamuoyu ile paylaşacak. Serdal Adalı’yı transfer ve futbolun bütçesi gibi konularda yetkilendiren Orman’ın, Abdullah Avcı’ya ise “Yönetim kurulu olarak sonuna kadar arkandayız. Karşılaşabileceğin her türlü zorluğu elbirliğiyle aşacağız” dediği öğrenildi.

(Milliyet)