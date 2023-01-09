Siyah-Beyazlılar’ın eski ikinci başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, Kasımpaşa maçı sonrası FANATİK’e konuştu.

Adalı, “Ben seçim süreci göremiyorum. Daha 6 ay oldu kongre olalı. Biz de aynı sürede bıraktık. Ancak orada Fikret Orman kendi isteği ile ayrıldı. İşler iyi gidiyor. Çebi Başkan’ın devam etmesini isterim. Ancak seçim de olursa üstüne düşeni yaparım. Görevden kaçmam. Beşiktaş ortak değer. Artık Beşiktaş’ta futbol maçları sonucuna göre seçim olmamalı. Kulüpler bu şekilde yönetilmez. Ancak yönetime gelenler de şampiyonluk getirecek kadrolaşmaya gitmeli” dedi.

Hasan Arat, Tevfik Yamantürk ve yönetici Emre Kocadağ yapılacak ilk kongrede aday olacaklarını açıklamıştı. Bunlara Adalı da eklendi.

Orhan Yıldırım