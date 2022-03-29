Serdal Adalı yönetiminden Bakan Kirişci’ye ziyaret

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, TJK Genel Saymanı Adil Mert Kaya, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Şükrü Erdem, Gülnur Gülerce, Hakan Yücetürk ve Tuğban İzzet Aksoy, 4 Mart günü göreve gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi makamında ziyaret etti.

Bugün gerçekleşen ziyarete TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın da eşlik etti. Görüşme sonrası TJK Başkanı Serdal Adalı, Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye bir at heykeli hediye etti.

Cem BOŞGELMEZ