Serdal Adalı rüzgarı

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig’de dün akşam Ankaragücü’nü listesindeki isimler ve davetlileriyle birlikte takip etti. İstanbul Conrad Otel’de maç öncesinde yönetime aday olduğu kurmayları için bir tanıtım toplantısı düzenleyen Adalı’ya ilgi büyüktü.

Bu davette camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunmayı sürdüren Adalı’ya, etkinliğe katılan Beşiktaşlılar’ın ilgisi fazla oldu. Etkinlikte açıklamada bulunan Adalı, “Beşiktaşımız’da yeni bir yükseliş dönemini başlatmaya hazırlanan; Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan, inançlı, azimli, iyi hazırlanmış, ekip ruhu taşıyan, vizyonu olan bir yönetim kuruluyuz. Çizilen karamsar tablolar, yapacağımız yeni başlangıçla birlikte oluşacak birlik beraberlik ruhuyla aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

‘Birleştirmek için geliyoruz’

Adalı, sözlerinin devamında, “Beşiktaş’a mevcut sorunları mazeret göstererek zaman kazanmak için gelmiyoruz. Beşiktaş camiasını birleştirmek ve yarıştığımız her kulvarda zirveyi elde etmek için geliyoruz. Beşiktaş; camiasıyla, genel kuruluyla, büyük taraftarıyla, umutsuzluğa, acı reçetelere değil; kupalara, şampiyonluklara layıktır. Yönetim kurulu listemizde bulunan yol arkadaşlarımın her biri Beşiktaş için bir değerdir” şeklinde konuştu.

Serdal Adalı (20849)

1964 Adana doğumlu olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Adalı Holding’in sahibi olup; inşaat, turizm, lojistik, catering ve uluslarası enerji alanlarında iş yapmaktadır. Adalı evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Yönetim listesi eminÖnal (7494) 1957 yılında Mardin’de doğdu. Müteahhitlik yapmaktadır. 1998- 2000 Süleyman Seba, 2002-2004 Serdal Bilgili ve 2010-2012 Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurullarında görevler aldı.

Hüseyin Yücel (21291)

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sorbonne Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı. TÜSİAD üyesi olan Yücel, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Doğan Küçükemre(10985)

1963 yılında Sivas’ta doğdu. Uzun yıllar bilişim sektöründe profesyonel yöneticilikler yapan Küçükemre, 1995 yılından bu yana bilişim, turizm, inşaat sektörlerinde hizmet veren çeşitli şirketlerin sahibidir. ahmet

Selçuk Sert (5756)

1960 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Fakültesi’nden mezun olmuştur. İzban Yönetim Kurulunda bulunan Sert, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hicabi Gökdereli (13109)

1963 yılında Bayburt’ta doğdu. Genel Cerrahi uzmanıdır. Özel Başarı hastanesinin sahibi olan Gökdereli, evli ve 2 çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir. yücel Biçer(9845) 1957 yılında Kastamonu’da doğdu. Fizik yüksek mühendis olan Biçer İngilizce bilmektedir.

Melih Aydoğdu(15474)

1972 yılında Kayseri’de doğdu. Akaryakıt inşaat ve turizm otelcilik sektörlerinde hizmet veren şirketleri bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Aydoğdu, iyi derecede İngilizce bilmektedir. ahmetakçelik(31639) 1963 yılında Ankara’da doğdu. İş insanı, sanayici, uluslararası marka yöneticisidir. İngilizce, Gürcüce ve Rusça bilmektedir.

Yedek üyeler: Erdal Karacan, Kemal Çiloğlu, Uğur Fora, Ahmet Oğuz Uçanlar, Süha Taşpolatoğlu