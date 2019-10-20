Beşiktaş 34. başkanını bugün Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak seçim ile seçecek. Fikret Orman'ın istifasının ardından Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay başkan adayı olduklarını açıklamıştı. 3 Başkan adayı bugün Beşiktaş'ın yeni başkanı olmak için yarışacak. Akatlar'da yapılacak seçimde oy verme işlemi başlarken Siyah-Beyazlı taraftarlar başkan adaylarını merak ediyor. Son olarak Başkan Fikret Orman'ın yönetim listesinde yer alan ve aynı zamanda TJK Başkanı olan Serdal Adalı başkan adaylarından. Beşiktaş taraftarı Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar, Serdar Adalı listesinde kimler var? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Serdal Adalı hakkında bilinmeyenler ve tüm detaylar...

Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında?

1964 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra 1982 yılında lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. İki yıl sonra babası Hasan Adalı’nın rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Ağabeyi Hünkar Adalı ile inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında uluslararası hizmet veren SERKA Şirketler Grubunu kurdu. Atçılığa küçük yaşta babası Hasan Adalı’nın atlarıyla ilgilenerek başladı. Bugün Adana, Konya Ereğli ve Adapazarı Hendek’te bulunan 3 ayrı çiftlikte, bir kısmı yurt dışından ithal edilen çeşitli kan hatlarından kısraklarla yetiştiriciliğe devam etmektedir. 2012 - 2013 ve 2013 – 2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Adalı, 25 Şubat 2018 Olağan Genel Kurulu’nda 3. kez Başkan seçildi. Serdal Adalı, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.

SERDAL ADALI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Hüseyin Yücel kimdir?

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sorbonne Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı. TÜSİAD üyesi olan Yücel, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Doğan Küçükemre kimdir?

1963 yılında Sivas’ta doğdu. Uzun yıllar bilişim sektöründe profesyonel yöneticilikler yapan Küçükemre, 1995 yılından bu yana bilişim, turizm, inşaat sektörlerinde hizmet veren çeşitli şirketlerin sahibidir. ahmet

Selçuk Sert kimdir?

1960 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Fakültesi’nden mezun olmuştur. İzban Yönetim Kurulunda bulunan Sert, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hicabi Gökdereli kimdir?

1963 yılında Bayburt’ta doğdu. Genel Cerrahi uzmanıdır. Özel Başarı hastanesinin sahibi olan Gökdereli, evli ve 2 çocuk babasıdır. Almanca bilmektedir. yücel Biçer(9845) 1957 yılında Kastamonu’da doğdu. Fizik yüksek mühendis olan Biçer İngilizce bilmektedir.

Melih Aydoğdu kimdir?

1972 yılında Kayseri’de doğdu. Akaryakıt inşaat ve turizm otelcilik sektörlerinde hizmet veren şirketleri bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Aydoğdu, iyi derecede İngilizce bilmektedir. ahmetakçelik(31639) 1963 yılında Ankara’da doğdu. İş insanı, sanayici, uluslararası marka yöneticisidir. İngilizce, Gürcüce ve Rusça bilmektedir.

Yedek üyeler: Erdal Karacan, Kemal Çiloğlu, Uğur Fora, Ahmet Oğuz Uçanlar, Süha Taşpolatoğlu