Serdal Adalı durmak bilmiyor

İzmir'de yaptığı görüşmelerin ardından Antalya'ya gden Adalı, derneklerle buluşmalar gerçekleştirdi. Adalı'nın özellikle Anadolu'daki yüksek üyeli derneklerin desteğini aldığı iddia ediliyor. Önümüzdeki günlerde Adalı'ya destek vermeye hazırlanan dernekler ve üye sayılarının da açıklanması bekleniyor. Öte yandan Adalı, eski yöneticilerden Mete Düren'i de listesine dahil ederken elini daha da güçlendirdi.

VARDAR: HİÇBİR ADAYIN LİSTESİNDE YOKUM

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, hiçbir adayın yönetim kurulu listesinde olmayacağını açıkladı. Vardar, İnstagram hesabından şu mesajı paylaştı: "Başkan adaylarının listelerinde adımı görmek bir Beşiktaş aşığı olarak şahsımı çok mutlu edip gururlandırdı. Ancak daha önce de belirttiğim gibi hiçbir listede olmayacağımı kez daha duyurmak isterim."

(Sabah)